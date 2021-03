Even testen, dan weer terug de klas in: De Toermalijn zoekt uitweg uit corona-onderwijs

Tilburgse (34) mishandelt ex van ex met lifehammer ‘na web van verzinsels’ van notoire oplichter Stan T.

9 maart BREDA – Een 34-jarige Tilburgse had een relatie met de notoire oplichter Stan T. uit Vlodrop. Ze vertelde maandag in de rechtbank in Breda dat ze uiteindelijk zelf slachtoffer werd van de verzinsels van T. Dat leidde ertoe dat ze inbrak bij de ex van T. en haar zwaar mishandelde.