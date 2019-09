Even rekenen: ‘Anti-homotaal’ op 0,7 procent van alle basisscholen

COLUMNSoms word ik wel eens door mijn eigen krant op het verkeerde been gezet. ‘Anti-homotaal ook hier in schoolboeken’ kopten wij vrijdag boven een artikel. Vervolgens bleek het een genuanceerd stuk te zijn waarin Mohammed Talbi, bestuurder van vier islamitische scholen in de regio, zich de kritiek aantrok en zei er van te willen leren. De totale ondergang van onze boreale samenleving blijft dus nog even uit.

Natuurlijk staan er achterlijke passages in de Help! Ik word volwassen-boeken, over homo’s en over jongens en meisjes die elkaar niet aan mogen kijken. De islamitische scholenkoepel heeft inmiddels teksten geschrapt en een bijsluiter gemaakt voor docenten. Dat het probleem nu opeens opgelost is, denk ik niet. Docenten zullen er hun eigen draai aan geven, ten goede of ten kwade. Maar laten we het wel even in perspectief plaatsen.

Er zijn 44 scholen in Nederland die de boeken gebruiken. Dat is 0,7 procent van het totale aantal basisscholen. Volgens het CBS zijn er een kleine 1 miljoen moslims (in alle soorten en maten) in Nederland. Laten we voor het rekengemak aannemen dat er daarvan 100.000 op de basisschool zitten en dat die 44 scholen samen 5.000 leerlingen hebben. Dan krijgt 95 procent van alle ‘moslim-kids’ de verfoeide schoolboeken dus nooit onder ogen.

Er is zeker nog een lange weg te gaan voor een deel van de moslimgemeenschap in Nederland. Wij ‘autochtonen’ hebben ook bijna tweeduizend jaar nodig gehad om een hoop religieuze ballast van ons af te werpen (en dat is in sommige biblebelt-kringen nog steeds niet gelukt).

Veel confessionele scholen zijn dat tegenwoordig vooral nog in naam. Zo weet ik van een protestants-christelijke school in de regio dat leerlingen bij het afronden van groep acht een mooie bijbel krijgen. Vervolgens worden er ‘s zomers bij de lokale vlooienmarkt opvallend veel nagelnieuwe bijbels aangeboden.

Nu wil ik de bijbel niet op één lijn zetten met eerdergenoemde schoolboeken. Maar ik hoop wel dat bijvoorbeeld de Okba Ibnoe Nafi-school in Breda eenzelfde evolutie doormaakt en dat we die boeken over niet al te lange tijd ergens in een bazar bij de ‘curiosa’ aantreffen.