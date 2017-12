Even minder trouwen en vergaderen in stadhuis Breda

BREDA - De komende maanden kunnen er geen huwelijken worden voltrokken in de grote trouwzaal van het Bredase stadhuis. Ook moet de gemeenteraad naar een andere locatie om te vergaderen.

Dit is een gevolg van een verbouwing van diverse ruimtes in het stadhuis aan de Grote Markt/Stadserf. De raadzaal, collegekamer en commissievergadering worden verbouwd omdat de gemeenteraad op een andere manier is gaan vergaderen. Dat vereist een andere indeling van die ruimtes.

Omdat er nu toch een verbouwing plaats vindt, is besloten om tegelijkertijd ook een modern klimaatsysteem in het stadhuis te plaatsen. Dat komt in de eerder genoemde ruimtes én in de grote trouwzaal.

De vier locaties die de klimaatinstallaties krijgen worden het meest intensief gebruikt, niet alleen door de gemeenteraad (of voor trouwerijen) maar vooral ook voor vergaderingen en workshops van ambtenaren van de gemeente Breda. De ruimtes voldoen wat klimaatbeheersing betreft niet meer aan de arbowetgeving

De komende week vinden nog enkele trouwerijen plaats in de grote zaal. Maar van medio december tot medio maart is dat niet mogelijk. Wel blijft de kleine trouwzaal aan de voorkant van het stadhuis beschikbaar. Ook zijn er elders in de gemeente voldoende alternatieve trouwlocaties.

De gemeenteraad gaat vanaf deze week vergaderen in het ATEA-gebouw aan de Riethil in Breda-Noord. Half maart keert de raad terug naar het stadhuis, want dan moet de verbouwing zijn afgerond.