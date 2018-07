Even geen terrasje pakken bij Moeke: Meyer geeft personeel 'hitteverlof'

BREDA - Wie vanmiddag een terrasje wil pakken bij Moeke op de Ginnekenmarkt in Breda zal daar tot 17.00 uur moeten wachten tot een medewerker de bestelling komt opnemen. Meyer Beheer, eigenaar van Moeke, heeft vrijdagmiddag iedereen vrij gegeven die in een van de zaken werkt die het bedrijf onder eigen beheer heeft.

“Al onze zaken zijn 364 dagen per jaar geopend. De enige dag dat we dicht zijn is voor het personeelsfeest. Om even tot rust te komen en af te koelen is er besloten dat iedereen vandaag op het heetst van de dag vrij is," zegt horeca-ondernemer Laurens Meyer in een persbericht.

Onder het eigen beheer van Meyer vallen de horecagelegenheden Drie Gezusters in Groningen, Luden Amsterdam, Het Oude Politiebureau in Ede, 3 Zussen Tiel, Tres Tapas Tiel en de Moeke vestigingen in Nijkerk, Rhenen, Enschede, Delft en Breda. In totaal blijven 200 medewerkers tot 17.00 uur thuis.