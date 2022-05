Even een jaartje geen prijzen voor aanstormende jazztalenten op Breda Jazz Festival

De Kobe Jazz Street Award is een prijs die is voortgekomen uit een speciale samenwerking tussen Breda Jazz Festival en het Kobe Street Jazz Festival in Japan. De prijs wordt sinds 1998 in Breda op de laatste festivaldag uitgereikt aan een veelbelovende jazzmuzikant. Die wint onder meer een optreden op het Japanse festival.

Maar dan moet dat evenement wel plaatsvinden, zegt Wouters. En dat is dit jaar lastig. ,,Kobe heeft het eerste coronajaar problemen gekregen met de financiering.” Het is het Japanse evenement vooralsnog niet gelukt om de begroting rond te krijgen. Er is geen Kobe Jazz Street Festival, de prijs in Breda is daarmee komen te vervallen.

Jong talent

Dat ook de Rabobank Youth Talent Award niet wordt uitgereikt, heeft een andere achtergrond. Die prijs voor jonge talentvolle muzikanten en ensembles tot 25 jaar was een initiatief van Rabobank Breda e.o., Nieuwe Veste en Breda Jazz Festival. De Rabobank trok zich voor dit jaar echter terug als sponsor.

Breda Jazz wilde de prijs wel uitreiken: ,,Maar, omdat we pas de week voor carnaval wisten dat ons festival dit jaar definitief kon doorgaan, hebben we zo veel in zo'n korte tijd moeten regelen, dat de organisatie van Youth Talent er een beetje bij is ingeschoten.” Zowel bij Breda Jazz als bij samenwerkingspartner Nieuwe Veste, die na corona ook weer van alles moest opstarten. De award keert terug. ,,Absoluut. We vinden het belangrijk om er jong talent mee te stimuleren.”

Volledig scherm Jazzfestival Breda 2019. De Avenue. KOBE-jazz-award: trombonist Baptiste Techer. © Pix4Profs/ Ramon Mangold