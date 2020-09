Even de crisis vergeten op 18 meter hoogte in Breda en Roosendaal

Eerste wapenfeit van The Last Mile: stickers met NAC-supporter op de fietsver­keers­lich­ten

31 augustus BREDA - Bij het NAC-stadion zijn sinds kort de fietsverkeerslichten uitgerust met een sticker met daarop een NAC-supporter. Het mag het eerste wapenfeit heten van The Last Mile. In Engeland een begrip: de laatste kilometer naar het stadion toe aankleden in clubsferen.