Euthanasie bij dementie, kan dat?

StellingBREDA - Mag iemand die dementeert geholpen worden met sterven als deze persoon hiervoor een wilsverklaring heeft getekend toen hij of zij nog bij vol bewustzijn was? Deze vraag staat centraal tijdens het Open College op Avans Hogeschool in Breda op woensdagavond 11 oktober. Dan praten lector Michael Echteld en Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg en zoon van een moeder met dementie, over deze kwestie.

Ruim 270.000 mensen in Nederland leven met de diagnose ‘dementie’, een aantal dat door de vergrijzing de komende jaren verder zal stijgen. Nog veel meer mensen hebben als familie of vrienden indirect met de ziekte van Alzheimer te maken. De meesten ervaren dat als een zware belasting, terwijl de slachtoffers zelf vooral lijden als ze nog min of meer gezond zijn en al wel weten dat zij de ziekte hebben. De wetenschap dat geheugenverlies tot geestelijke onttakeling zal leiden, is voor steeds meer patiënten reden om op tijd in een wilsverklaring vast te leggen dat zij willen sterven als het zover is. In de praktijk echter blijkt dat euthanasie in dergelijke gevallen juridisch gezien meestal onhaalbaar is.

Lijdensweg

Avans-directeur Schotsman deed hierover eerder zijn verhaal in dagblad Trouw. Het feit dat zijn moeder zieker en zieker werd en vooraf had aangegeven dat zij deze lijdensweg niet wilde doorlopen was voor de artsen onvoldoende om akkoord te gaan met euthanasie. Zijn moeder leed immers niet zichtbaar onder de ziekte. Dat oordeel was voor Schotsman en de rest van de familie onverteerbaar.

Schotsman zal samen met Echteld en het aanwezige publiek van gedachten wisselen over de kwestie. Echteld: “Mijn expertise is palliatieve zorg. Dat is zorg voor mensen met een verkorte levensverwachting en hun naasten. Die zorg is gericht op kwaliteit van leven.” Echteld is naast lector projectleider ‘palliatieve zorg’ bij stichting Prisma. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mening

BN DeStem en Avans, die het Open College samen organiseren, zouden vooraf graag uw mening weten over dit onderwerp.

De officiële stelling luidt: ‘Als iemand bij vol bewustzijn een wilsverklaring heeft getekend, moet de wens van diegene worden uitgevoerd als hij of zij dementie heeft. Ook als die wens euthanasie is.’

U kunt uw reactie mailen naar g.nijland@bndestem.nl.

Het Open College is op 11 oktober gratis bij te wonen. Aanmelden kan via de website van Avans. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Het college vindt plaats in het hoofdgebouw van Avans aan de Hogeschoollaan 1 in Breda.