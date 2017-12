Europese skate-top aanwezig bij Pier15 in Breda

Dat de wedstrijd in Breda plaatsvindt, ligt wel en niet voor de hand. Pier15-bedrijfsleider Rinze Staal legt uit: "Normaal wordt dit toernooi in een van de Europese 'wereldsteden' gehouden, zoals vorig jaar in Lissabon. Maar Vans kiest nu voor Breda omdat Pier15 als een van de mooiste skateparken geldt." Een hele eer dus. "Skaten is een sport van de straat, dus meestal zijn de wedstrijden ook buiten", vervolgt Staal. "Maar hier hebben we er door de aankleding alles aan gedaan om het buitengevoel naar binnen te halen. Met bomen, bankjes, trapjes, lantaarns, noem maar op." Vorige maand vonden in Pier15 ook al de Nederlandse kampioenschappen plaats.

Skaten is een sport die is ontstaan in de jaren '80 van de vorige eeuw. Het groeit nog steeds in populariteit. En in aanzien, want in Tokio in 2020 is skaten zelfs Olympisch. Alle steden met een skateshop hebben wel een eigen team met topskaters. Zo ook Bonk in de Veemarktstraat. "Maar dit jaar wordt Nederland vertegenwoordigd door Bernstein uit Deventer", aldus Staal. "In alle landen vinden jaarlijks voorrondes plaats tussen de teams van de Vans-shops. De winnaar van ieder land gaat naar de finale, die dus zaterdag hier plaatsvindt."