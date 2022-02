Europees aanbesteden is niet zo eenvoudig: ‘Als we even niet opletten, zitten we voor jaren aan een contract vast. Dat kan tonnen kosten’

Als het om Europees aanbesteden gaat, gaat Breda structureel de fout in, zo concludeert de accountant jaarlijks. Een kleine foutmarge is toegestaan, maar in 2020 was het bedrag aan verkeerde aanbestedingen opgelopen tot 13 miljoen euro. In 2021 kwam daar nog eens 6 miljoen bij. De accountant voorzag de jaarrekening over 2020 van een beperking, dat is een zware onvoldoende.