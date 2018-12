Europa geeft Breda en Roosendaal 15.000 euro om gratis wifi beter te maken

Molen­straat Zundert tijdelijk weer open voor verkeer

14:23 ZUNDERT - Wie vanuit de richting Rijsbergen in Zundert het centrum wil inrijden, kan een maand lang ouderwets de Molenstraat nemen. Die straat, die sinds 17 september stapsgewijs wordt gereconstrueerd, is namelijk tijdelijk weer even opengesteld voor het doorgaand verkeer. Althans, voor verkeer uit één richting. Verkeer dat de andere kant op rijdt, dus vanuit Wernhout, wordt in een deel van de Molenstraat tegen gehouden.