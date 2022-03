Eurocommissaris Frans Timmermans naar Breda, ook om te praten over Oekraïne 

Energieprijzen

Van Drunen: ,,We willen in Breda vooroplopen als het gaat om het verduurzamen. Maar dat mag niet leiden tot energiearmoede. We krijgen nu al signalen dat Bredanaars moeite hebben om hun energierekening te betalen. Door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen alleen maar verder toenemen. De internationale situatie heeft dan ook direct invloed op Breda. Juist daarom is het belangrijk dat we met Frans Timmermans in gesprek gaan over hoe we ervoor kunnen zorgen dat verduurzaming ook echt financieel voordeel gaat opleveren voor huurders en woningeigenaren.’’