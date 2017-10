Euphonia uit Teteringen repeteert met 'BN'er' Suzan Seegers

Ergernis over uitblijven herstel Bredase balkons

6:09 BREDA - Al acht maanden staan er stempels op het voor- en achterbalkon van Els van Genugtens flat aan de Agaatstraat in de Bredase wijk Brabantpark. En niet alleen daar; alle balkons van het gebouw zijn gestut. ,,En er gebeurt helemaal niets’’, zegt Van Genugten, die de stempels behoorlijk beu is, want ze staan in de weg. Ze wijst op een rotan stoel die over de leuning van het balkon hangt. ,,Die staat normaal op het balkon, maar daar is nu geen ruimte voor.’’