EU-miljoenen voor 'groene kades’ in Breda

De wethouder is erg te spreken over de bijdrage van Brussel. Breda was namelijk niet de enige Europese stad die een beroep heeft gedaan op het 82 miljoen euro omvattende Urban Innovative Actions-fonds van de EU. In totaal zijn er 175 aanvragen gekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk maar twintig gehonoreerd. ,,Er is echt op kwaliteit geselecteerd. Dat maakt me toch wel een beetje trots’’, constateert De Beer dan ook.