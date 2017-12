Eten zoals bij de Spaanse tantes

Op de kaart staat een beperkt aantal (bekende) tapas maar verder zijn het vooral gerechten die veel Nederlanders niet direct zullen herkennen. Het is niet het doorsnee-eten dat in toeristische restaurants aan de Costa Brava op de kaart staat. Maar authentiek is het wel, constateert mijn tafelgenote gaandeweg de avond.



Voor we beginnen, nemen we een Catalaans biertje. Het is tenslotte pas acht uur en dan is het in Spanje nog geen etenstijd. Het merk Moritz kennen we niet, hoewel het al 150 jaar oud is. Het blijkt dan ook pas sinds 2004 weer op de markt. Prima pils.



Om ons heen zijn diverse mensen al klaar met eten. Dus wij besluiten ook maar te beginnen. Omdat het kleine gerechten zijn, wordt ons aangeraden er twee of drie tegelijk te bestellen. Daarna zal blijken tot hoeveel gangen dat leidt. We beginnen met vis als een soort van getrapt voorgerecht. De octopus met een sausje van kaas en gepureerde paprika is een heuse delicatesse. Het brood dat we besteld hebben, is grof gebakken en de aioli om te dippen is van het huis, niet te vast en mild van smaak.