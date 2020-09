‘Eten voor normaal geld’ bij De Avenue Brasserie

In november meer duidelijk­heid over gijzeling en geweld in Den Hey-Acker

31 augustus BREDA - Het is nog zeker tot november wachten voor duidelijk wordt wat er nu precies gebeurde bij die extreme geweldsuitbarsting in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Op 10 en 19 november worden de zaken van de drie verdachten inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Breda.