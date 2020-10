Eten met de Romeinen: ‘Merg uit botten geeft saaie pap ook een opkikker’

Eis 105 dagen cel voor steken bij tankstati­on Teterings­edijk in Breda

14:49 BREDA - De 33-jarige Pool die op 23 april een landgenoot zou hebben gestoken bij het Esso-tankstation aan de Teteringsedijk in Breda, moet als het aan justitie ligt 105 dagen de cel in. Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot zware mishandeling.