Esthrz verhuist van Groningen naar ‘hippe stad’ Breda

Ze heeft al een webshop en zo’n vijftig verkooppunten van haar merk in Nederland. Aan Breda de eer om de eerste winkel met de naam Esthrz te mogen begroeten. Opmerkelijk detail: Zuiderveld woont en werkt nu nog in Groningen, dat is zo’n 255 kilometer van het centrum van Breda verwijderd!

Logische stap

,,Ik snap dat dit verrassend klinkt, maar voor mij is het een heel logische stap. Breda is een hippe stad en de meeste afzet heb ik al in Brabant, omdat zich daar onze meeste verkooppunten bevinden. Eén daarvan, boetiek UNC., zit op de Houtmarkt. Zodoende ben ik getipt over deze locatie.”

Esthrz komt op de plaats van de vertrokken Pindakaaswinkel, die een andere locatie in Breda zoekt. Vanwege de lockdown is het nog niet bekend wanneer Esther Zuiderveld de deuren van haar zaak kan openen, waarin ze naast kleding ook interieur design wil verkopen.

Veel tegenslagen

Als het zo ver is, zal ze in eerste instantie zelf in de winkel staan. ,,Ik verhuis naar Amsterdam, dat is wel te doen qua reistijd. Misschien kan ik daarnaast een stagiaire inschakelen. Het is heel vervelend dat ik nog niet open kan, door corona heb ik al zoveel tegenslagen gehad. Zo heb ik een heel productieplan moeten uitstellen en ben natuurlijk de omzet van die verkooppunten kwijt. Met het sluiten van winkels is er heel veel weggevallen en is het steeds bijsturen.”

Maurice Vermeulen, bedrijfsmakelaar van Business 2 Real Estate, noemt Esthrz een zaak, die goed past binnen de filosofie van de Houtmarkt. ,,We willen hier zo weinig mogelijk namen van winkelketens. In plaats daarvan kiezen we voor zaken die je niet in elke stad ziet en echt iets toevoegen aan wat Breda al te bieden heeft.”

Warenhuis Hutspot, dat rond de afgelopen jaarwisseling failliet ging, maakte wel deel uit van een winkelketen, met onder meer een filiaal op de Houtmarkt. Het is volgens Vermeulen niet bekend wat er met het pand van Hutspot gaat gebeuren, dat ligt nog bij bij de curator.

Volledig scherm De Houtmarkt in pre-coronatijd. © Pix4Profs-Ron Magielse