Esther Overweter alsnog weg als bestuurder West-Brabantse jeugdhulpinstelling Juzt

live Laatste zittings­dag tegen verdachten van dood drugsdea­ler Kaan Safranti uit Breda

10:09 BREDA - In de rechtbank in Breda is vandaag de laatste zittingsdag van het megaproces tegen de zes Limburgers die worden verdacht van het neerschieten van Kaan Safranti (26). Safranti, een Bredase drugsdealer, werd op 8 april 2018 in zijn flatwoning aan de Sandenburgstraat doodgeschoten. Volg hier de zaak via livetweets.