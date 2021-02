Essentieel, kent u die uitdrukking?

‘Draconi­sche straffen voor drugs in Breda’, vindt advocaat verdachte cokesmok­kel

20 februari BREDA - ,,Draconisch. Een toonbeeld van rechtsongelijkheid.” De advocaat van een vermeende drugssmokkelaar die bij Hazeldonk tegen de lamp liep, hekelt de strafeis van 48 maanden. Hij voert een berg uitspraken in drugszaken aan. Conclusie: ,,In Breda, en ook wel in Den Bosch, ben je veel slechter af dan in het westen van het land voor hetzelfde feit.”