BREDA - Het noodlot sloeg eind april twee keer toe bij Escaping Breda: een inbraak en luttele dagen later brand. Het pand in de Boschstraat liep behoorlijk wat schade op. De opening van de escaperoom werd noodgedwongen afgelast. Maar er wordt hard gewerkt aan een restart.

,,We zijn druk bezig met het regelen van de zaken. Op korte termijn willen we rond zijn met de aannemer. Met een paar weken gaan we dan weer bouwen, beginnen we weer met de inrichting'', reageert Marc Bergers (27) van Escaping. ,,Er zit zeker beweging in. We hopen in 2018 nog open te gaan, liefst ergens in november.''

Het was behoorlijk schrikken voor de nog jonge ondernemer uit Baarn, die onder de bedrijfsnaam Escaping eerder zaken opende in Utrecht, Almere en Antwerpen. ,,We hadden ons oog laten vallen op Breda, om het zuiden van het land op te zoeken. We zien nu al veel Bredanaars in onze vestiging in Antwerpen. In de Boschstraat kwamen we dit pand tegen, een ruime begane grond. Een leuke en opkomende straat, waar het nodige gebeurt. Strategische locatie ook.''

Behoorlijke tegenslag

De ruimte, waar voorheen de Fop-Shop in zat die nu een paar deuren verder zit, is 675 vierkante meter groot. Tot in de nacht van 23 en 24 april het dievengilde toesloeg en het nodige aan elektronica en gereedschap verdween. ,,Dat was een behoorlijke tegenslag, we zijn nu nog met de afwikkeling bezig.''

De brand in de ochtend van 30 april, aan de achterzijde van het pand, had volgens Bergers veel meer impact. De brand, die zover bekend losstond van de inbraak, begon volgens de politie bij een smeulende haspel. Bergers terugblikkend: ,,Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan of oververhitting. Het is moeilijk voor de brandweer om het precies vast te stellen. Dan heet het een noodlottig bedrijfsongeval.''

Quote We zijn vrijwel direct met het herstel begonnen. We hebben de ruimte leegge­haald en schoonge­maakt. Marc Bergers

De brand woedde vooral in de ruimte waar de spellen werden gemaakt. Maanden werk ging verloren. De opening op 12 mei ging niet door. De teleurstelling was groot, zegt Bergers. ,,Maar we zijn vrijwel direct met het herstel begonnen. We hebben de ruimte leeggehaald, alles schoongemaakt, eigenlijk weer casco gemaakt. We zijn nu weer op het punt waar we begin dit jaar zijn begonnen. Maar we zijn nu weer ready om in te richten. Wanden zetten, toiletgroepen bouwen, een plek voor een hapje en drankje. We denken twee maanden nodig te hebben.''

Volledig scherm Escaping Breda © Escaping Breda

Bankoverval

Bij Escaping gaat het erom om aan de hand van beeld en geluid opdrachten uit te voeren, binnen de tijd. ,,We willen beginnen met twee spellen: een bankoverval met klopjacht en patiënt-x waarbij de hoofdrolspeler een anti-dose moet zien te bemachtigen. Het levert een adrenalinekick op. Maar het is wel familievriendelijk. Uiteindelijk willen we naar vier spellen.''

Alles omgeven door (brand)veiligheid, zegt Bergers. ,,Elke ruimte is voorzien van een rode noodknop. Bij brandalarm gaan de deuren automatisch open. Overal is noodverlichting en staan brandblussers. Er is een centrale gang waar alle ruimtes op uit komen.''