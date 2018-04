Escaping Breda: eerst diefstal, nu brand

updateBREDA - In het pand van Escaping Breda in de Boschstraat is vanochtend brand uitgebroken. Een persoon ademde rook in en moest naar het ziekenhuis. Bewoners van aangrenzende appartementen zijn in veiligheid gebracht. De escaperoom zou op 12 mei opengaan, maar dat is volgens eigenaar Marc Bergers niet meer mogelijk. "Vorige week een inbraak, nu een brand."

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Een bewoonster van een van de acht appartementen boven de escaperoom liep even voor elven naar buiten om boodschappen te doen. “Ik liep naar de trappenhal en zag rook. Ik heb onmiddellijk 112 gebeld en andere bewoners gewaarschuwd. De brandweer was er binnen vijf minuten.” Vervolgens is ze nog snel haar twee katten in veiligheid gaan brengen. “Toen was er ook al rookontwikkeling in mijn eigen woning.”

Rooklucht

Een andere bewoonster die buiten op straat staat zegt gekscherend: “Dit is wel een echte escaperoom.” Ze merkte op een gegeven moment een rooklucht in woning op en is toen snel naar buiten gegaan.

De ruimte op de begane grond wordt momenteel verbouwd tot escaperoom. De brand is aan de achterkant ontstaan. Brandweerlieden hebben een garagedeur moeten openbreken om bij de brand te kunnen komen. Ook maakten ze gebruik van een hoogwerker. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Escape room

De ruimte op de begane grond wordt verbouwd tot escape room, de werkzaamheden zouden bijna klaar zijn. De brand is ontstaan in de aangrenzende loods. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

Bij de brand komt veel rook vrij, daarom worden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Enkele appartementen hebben rookschade opgelopen.

Volledig scherm Bij de brand aan de Boschstraat in Breda komt veel rook vrij. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm Brand in de Boschstraat in Breda. © Sander Koreman

Volledig scherm In het pand zou een escape room komen. © Perry Roovers/MaRicMedia

Dieven

Het is de tweede keer in korte tijd dat Escaping Breda pech heeft. In de nacht van 23 op 24 april sloegen dieven toe, ze gingen aan de haal met televisies, andere elektronica en gereedschap. “Maar dat zijn spullen die je makkelijk kunt vervangen. De brand was achter in het pand. Juist in de ruimte waar we spellen voor de escaperoom aan het bouwen zijn. Daar zit maanden werk in en die kun je niet zomaar vervangen.”

Bedrijfsongeval