Ervaren barpersoneel tapt nerveus het perfecte biertje in Breda

Rijsberge­naar Van der Wel opnieuw kandidaat-lijsttrek­ker Partij voor de Dieren in Brabant

19:38 RIJSBERGEN/DEN BOSCH - Rijsbergenaar Marco van der Wel (47) is voor de derde keer voorgedragen als Brabantse lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren bij de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019. Speerpunt voor Van der Wel is een inkrimping van de veestapel in Brabant met tenminste 70 procent.