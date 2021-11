Ernstig ongeval in Wernhout, traumateam opgeroepen

Ulvenhout neemt afscheid van dorpsge­noot en ‘Boswachter’ Henk Bos (1954-2021)

ULVENHOUT - Half november nam hij nog het eerste exemplaar van het jubileumboek over 55 jaar carnaval in Bosuilendorp in ontvangt. Ruim een week later moest ‘Boswachter’ Henk Bos (67), die al geruime tijd ziek was, de strijd opgeven. Zondag heeft Ulvenhout op ‘gehenkwaardige’ manier afscheid genomen van hun betrokken dorpsgenoot.

29 november