Ernstig ongeluk op zebrapad Breda: extra onderzoek en politie roept doorrijder op zich te melden

Bredanaars van bed gelicht voor gewelddadige overval in Ulvenhout

11:23 ULVENHOUT – Twee inwoners uit Breda (21 en 24 jaar) zijn dinsdagochtend rond zeven uur aangehouden. Het duo wordt verdacht van een gewelddadige overval op een gezin in de Dorpsstraat in Ulvenhout. De verdachten zitten in volledige beperkingen vast.