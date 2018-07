Ernstig fietsongeluk in Breda: oudere vrouw raakt zwaargewond

COLUMN Bredase dwazen zijn zo stom nog niet

14:05 Toen ik tien maanden geleden begon met deze column over de Bredase politiek, haalde ik Winston Churchill aan die zijn scepsis over democratie als bestuursvorm uitsprak. Laat ik nu aan het einde van het seizoen nog maar eens een uitspraak van 'ome Winston' uit de la trekken: 'De grootste les van het leven is te weten dat zelfs dwazen soms gelijk hebben'.