Ernstig dixi-ongeluk A17 bij Oud Gastel: chauffeur verdacht, vrouw (56) onaanspreekbaar

Zundert krijgt cultuur­plat­form

16:08 ZUNDERT - Zundert krijgt een cultuurplatform. Dat is de wens van een werkgroep met vertegenwoordigers van de lokale culture sector. Die werd geformeerd na de presentatie in 2017 van de gemeentelijke cultuurnota Garen op de Klos. Doel van de werkgroep was het cultuurbeleid meer concreet handen en voeten te geven.