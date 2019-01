‘Erkenning voor mijn moeder’: Eugénie (53) is blij met onderzoek naar gedwongen adopties

Smits van Waesberghe is zo'n kind. Haar biologische moeder klopte in 1964 aan bij Moederheil in de Bredase Valkenierslaan. Ze was 19 jaar, zwanger en niet getrouwd. Een schande voor haar rooms-katholieke familie, die haar opdroeg naar het doorgangshuis voor ongehuwde moeders te gaan. Daar werd ze overgehaald de baby na de geboorte af te staan. ,,Dat er nu een onderzoek komt, is een erkenning voor mijn moeder. Eindelijk kan er over gepraat worden.”



De 53-jarige Smits van Waesberghe, die nu in Halle woont, deed dat al: ze schreef het boek Schoot vol tranen, waarvoor ze meer dan honderd ooggetuigen sprak. Geadopteerden, hun biologische en adoptieouders, medewerkers van doorgangshuizen en geestelijken. Het leverde aangrijpende verhalen op, over onder meer jonge, alleenstaande vrouwen die niet geacht werden zwanger te raken en soms maanden in afzondering woonden.