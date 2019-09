Eric de Bie van Forum voor Democratie over de strijd tegen het Brabantse partijkartel

Het was een verkiezingsavond uit duizenden, op woensdag 20 maart in de Brabantse provincietoren. Bijna niemand juichte op dit feest van de democratie. Niet gek, want de grote winnaar stond twee provincies verderop, in Zeist. Vanuit daar zag Eric de Bie hoe hij als kersvers lijsttrekker van Forum voor Democratie 9 van de 55 Brabantse zetels in de wacht sleepte. Bijna letterlijk vanuit het niets. Forum trok voor de verkiezingen in Brabant zijn eigen plan; verkiezingsdebatten en media-optredens pasten daar niet in. En dus kon het zijn dat zelfs zijn collega's van andere partijen De Bie nog nooit gezien hadden. ,,Ik weet niet wie ik moet feliciteren", stamelde VVD-lijsttrekker Christophe van der Maat dan ook.



Inmiddels doen De Bie en de Statenleden gewoon hun werk, in de Brabantse Staten. Geen van hen koos er de afgelopen weken voor om uit de partij te stappen uit solidariteit met de verbannen Henk Otten. Het conflict in de partijtop ging de afgelopen weken gepaard met veel moddergooien.