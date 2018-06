Eric Albada Jelgersma: een leven vol successen en incidenten

Albada Jelgersma was in het verleden eigenaar van supermarktgroothandel Unigro. Dat bedrijf ging na fusies in de jaren negentig over in het concern Laurus, het moederbedrijf van supermarkten Super de Boer en Edah. Toen Laurus medio jaren 90 aan het Franse Casino werd verkocht voor een prijs die hij ver beneden de marktwaarde achtte, maakte Albada Jelgersma de gang naar de Ondernemerskamer. Vergeefs.



Dertien jaar geleden kreeg de gezondheid van Albada Jelgersma een zware slag toen hij zijn nek brak bij een val op zijn zeiljacht. Hij liep een hoge dwarslaesie op en moest zich sindsdien in een rolstoel voortbewegen.