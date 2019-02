Ergernis over ‘Bovensloters’ die hier carnaval vieren leidt tot SP-vragen aan provinciebestuur: sluit bruggen af

Nederlands? Dat is een oer­saai-vak! Of toch niet?

9:25 BREDA - Jongeren kiezen na hun middelbare school nog maar zelden voor een studie Nederlands. Het zijn er nog zo weinig dat de Vrije Universiteit in Amsterdam de bachelor Nederlands zelfs schrapt. De oorzaak? Nederlands is niet sexy meer. Waar het vroeger een populair vak was, vinden leerlingen het tegenwoordig behoorlijk saai. Wordt het vak bloedeloos gedoceerd, of is er iets anders aan de hand?