Ergernis over bladblazers: ‘Pak liever eens een stille hark’

BREDA - Het is vooral de herrie, weet Hilrieke Nauta uit Breda. Het opdringerige geluid van de bladblazers. Mensen ergeren zich er aan. ,,Het is een bron van overlast.”

Nauta is van GroenLinks. Onlangs klom ze in de pen om het college op de overlast te wijzen. Ze beseft: ,,De gemeente kan niet veel doen aan het particuliere gebruik van bladblazers, maar wel aan de apparaten die in de openbare ruimte worden ingezet.”

Herrie en uitlaatgassen

Bladblazers zijn al jaren een bron van ergernis. Niet alleen maken ze herrie, ook produceren ze luchtverontreinigende uitlaatgassen. Bovendien levert de inzet ervan een gevaar op voor de biodiversiteit. Dood blad verrijkt de bodem en biedt een schuilplaats aan kleine dieren. Die zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels.

Breda beseft dat. In een antwoord op Nauta schrijft het college dan ook dat de gemeente het dode blad in bermen en beplantingsvakken laat liggen. Gazons worden wel schoon geblazen, anders stikt het gras eronder. Vanwege de veiligheid ontkomt Breda er bovendien niet aan om blad weg te halen op stoepen en straten.

Elektrisch blazen

Voor kleinere stukjes zet Breda een elektrische blazer in. Die maakt geen geluid en stinkt niet. Ze zijn alleen niet krachtig genoeg om grotere percelen op te schonen. Maar, benadrukt de gemeente: ,,Voor de motorblazers die daar worden ingezet gebruiken we alkyaatbenzine.” Dat is de schoonste brandstof die op de markt verkrijgbaar is.

Blijft de ergernis over rond particulier gebruik van bladblazers. Een verbod, waar sommige gemeenten op zinspelen, kan in Nederland niet. Europese regelgeving staat dat in de weg. ,,Maar met voorlichting is het gebruik misschien wel in te perken”, mijmert Nauta. ,,Het zou fijn zijn als mensen vaker een hark of bezem pakken”. Stil, gezond en goed als lichaamsbeweging.