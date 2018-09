Ergernis groeit over 'geheime' winterevenementen Breda

In een brief aan burgemeester en wethouders laten de Breda’97-politici Jos van Etten en Peter Vissers weten dat ze blij zijn met de initiatieven: ,,We hopen dat het resultaat dit jaar mooier en beter zal worden dan de afgelopen jaren.’’

Goed besteed?

Maar ze constateren ook dat Winterland Breda de afgelopen twee jaar ‘een behoorlijke subsidie heeft gekregen. ,,De verantwoording hierover is door het college telkens geheim verklaard. Daardoor is in het openbaar nooit duidelijk geworden waar het subsidiegeld aan is besteed. En of het goed is besteed’’, aldus de Breda’97-fractie.

Volledig scherm De schaatsbaan op de Grote Markt in Breda tijdens Winterland Breda. Waarom was de baan in Prinsenbeek goedkoper, vraagt Breda'97 zich af. © René Schotanus

Daarom willen ze weten welke organisatie nu eigenlijk de ontvanger is van de gemeentelijke bijdragen. Ook vragen Van Etten en Vissers zich af of er bij het geven van subsidies rekening wordt gehouden met ervaringen die zijn opgedaan bij andere organisaties. Als voorbeeld komt de fractie met de kosten van een ijsbaan. Die was in Prinsenbeek een stuk goedkoper dan die op de Grote Markt in Breda.

