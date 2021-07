Erfgoedmuseum in Teteringen gaat weer open

TETERINGEN - Museum de Stee zet vanaf zondag 11 juli de deur weer open voor publiek. Eind oktober vorig jaar besloot het bestuur van Teterings Erfdeel al voor de wintersluiting dicht te gaan, in verband met corona.

De Stee is een heemkundemuseum in Teteringen waar een mooie verzameling is samengebracht van oude gebruiksvoorwerpen en materialen. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers het museum opnieuw ingedeeld.

Expositie

In het najaar krijgen amateurkunstenaars er de ruimte om te exposeren. Deze tentoonstelling stond al eerder gepland, maar is door alle coronaperikelen uitgesteld. Naar verwachting zal na de zomer ook de eerste lezing weer gehouden kunnen worden in gemeenschapshuis ’.t Web.

Gratis

Museum De Stee is zondag 11 juli open van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf de heropening is publiek om de twee weken op zondag welkom. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor onderhoud van het erfgoed wordt gewaardeerd.

Het Teteringse museum staat aan het Zuringveld 1a. Voor meer informatie, kijk op: teteringserfdeel.nl