Ereteken Alphen-Chaam voor Johan Schaerlaeckens

De 73-jarige Chaamenaar was een van de oprichters van natuurvereniging Mark & Leij, waar hij zich al decennia lang voor inzet. ‘Johan is van onschatbare waarde voor de natuur en natuurontwikkeling in Alphen-Chaam en omstreken’, zo meldt de gemeente. Door mensen, verenigingen en instanties met elkaar te verbinden, wist hij talloze natuurprojecten te realiseren.

Vogelkijkhut

De verraste Schaerlaeckens kreeg het ereteken aan het einde van een mede door hemzelf geïnitieerde thema-avond over biodiversiteit in café-restaurant Bellevue in Chaam. Voorafgaand aan deze uitreiking schonk burgemeester Minses namens de gemeente een cheque ter waarde van 2.250 euro aan de natuurvereniging. Dit geld is bestemd voor de renovatie van de vogelkijkhut bij de Bleeke Heide in Chaam.