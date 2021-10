‘Er zijn veel leuke plekken in Breda, maar je moet ze wel kennen’

Jong in...Ndidi Obi (18) woont al haar hele leven in Breda. Een ‘ons-kent-onsstad’ waar ze zich thuisvoelt. Later wil ze er haar eigen buurthuis starten. ,,Een plek waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken.”

Wat voor stad is Breda voor jou?

,,Ik vind het echt een Brabantse stad: minder werelds dan Rotterdam of Amsterdam, bijvoorbeeld. Mensen zijn er best gesloten en er is een ons-kent-onscultuur. Ik vind het wel echt een stad voor mij, hoor. Ik woon er al mijn hele leven en voel me er thuis.”

Je woont in de grootste wijk van Breda: Haagse Beemden. Is dat nog wel écht Breda?

,,Sommige mensen zeggen dat het er niet echt bij hoort, maar ik vind van wel. Met de fiets ben je binnen een kwartier in het centrum. Het is er fijn wonen. Ik zou er ook mijn eigen kinderen laten opgroeien, het is hier heel kindvriendelijk.”

Wat is je favoriete plek?

,,Ik ga regelmatig naar het Haagse Beemdenbos. Het is fijn dat er zo’n stukje natuur in de buurt van mijn huis is. Ik heb daar mijn vaste plekje waar ik ga zitten en daar kom ik echt tot rust. Ik vind het belangrijk om soms ook met mezelf en mijn gedachten te zijn, vooral omdat ik al zo vaak met andere mensen ben door stage, werk of school.”

Je bent na dit schooljaar klaar met school. Wat wil je gaan doen?

,,Ik wil eerst een tussenjaar nemen en een half jaar in Spanje gaan wonen. Als dat dan mogelijk is, want ik ben een anti-vaxxer. Ik wil daar Spaans leren, de cultuur ontdekken, een baantje nemen. Ik vind het leuk om andere landen te leren kennen. Mijn vader komt uit Nigeria, maar ik ben wel meer een westers persoon die in Europa wil blijven.”

Waarom wil je je niet laten vaccineren?

,,Het nemen van een vaccin moet iets vrijwilligs moet zijn, maar eigenlijk word je nu gedwongen om het te nemen als je bijvoorbeeld op vakantie wil gaan of wil werken in de zorg. Het is er nog maar kort en we kennen nog niet alle bijwerkingen, daarom is het voor mijn gevoel nog niet veilig genoeg.”

Wat vind je van de coronapas?

,,Ik vind het raar dat je juist moet aantonen dat je niet ziek bent. Als ik ziek ben, is de keuze toch aan mij om thuis te blijven? Ik denk ook niet dat de coronapas lang gaat duren, want mensen voelen zich steeds meer opgesloten. Ik denk dat mensen wel in opstand gaan komen.”

Waar spreek jij af met vrienden?

,,We gaan de laatste tijd vaak naar het Valkenberg, of spreken bij een van ons thuis af. Als terrasje vind ik de Huiskamer leuk. Eten doen we graag bij Very Italian Pizza: daar is leuk personeel en lekker eten. Er zijn echt veel leuke plekken in Breda, maar je moet ze wel kennen.”

En uitgaan?

,,Dat kan nu niet, maar dat heb ik er wel voor over. Het is het gevolg van mijn persoonlijke keuze om me niet te laten vaccineren. Ik ben sowieso toch meer van de huisfeestjes en bij mij thuis heb je geen pas nodig om binnen te mogen.”

Mist Breda iets?

,,De jeugd kan nu niet echt naar culturele plekken. Er is hier in de buurt wel een buurthuis, maar dat is niet zo vaak open. Het zou mooi zijn als er een plek is waar jongeren altijd samen kunnen komen om hun talenten kunnen ontdekken en waarbij er ook begeleiding voor ze is. Ik zou later wel mijn eigen buurthuis willen.

Waarom een eigen buurthuis?

,,Door mijn moeder weet ik al van jongs af aan dat ik met jongeren wil werken. Door het aanbieden van creatieve lessen hoop ik dat jongeren hun talenten kunnen ontdekken en zelfvertrouwen krijgen. De wereld is meer dan wiskunde en Nederlands. Ik vind dat een papiertje niet zegt wat jij kan in het leven.”

Staat dat buurthuis later in Breda?

,,Ik denk wel dat ik hier blijf, hoewel ik in mijn studententijd wel een tijdje in Rotterdam zou willen wonen. Dat vind ik wel dé stad en er is een hele fijne open sfeer. Een dorp is denk ik niets voor mij: ik denk dat je er dan echt bij moet horen. Ik was eens bij een vriendin in een dorp en toen werd ik uitgescholden in de supermarkt om mijn kleurtje.”

Hoe ga je daarmee om?

,,Het zou fijn zijn als mensen geen kleur meer zien, maar dat is niet de realiteit. Ik voel me sterk met wie ik ben. Dat komt ook echt omdat mijn ouders me dat altijd hebben meegegeven. Ik heb mijn onzekerheden echt wel gehad, maar ik heb me nooit geschaamd voor mijn kleur. Júist niet.”

Ndidi Obi (18) Woont met: vader Andrew, moeder Ivanka en broer Denzel

Huisdier: kat Lilo

Opleiding: laatste jaar Maatschappelijke Zorg op het Curio in Breda

Hobby’s: voetbal en muziek maken

Bijbaan: orderpicker bij Jumbo distributiecentrum en reporter bij ChaTime (vrijwillig)

Verliefd: nee