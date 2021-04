Er wordt te weinig gebouwd voor de oudere Bredanaar: ‘Senior-vriendelijk bouwen vind je nergens terug’

Laagstaan­de zon, nauwelijks te hard, en dan ineens die fatale klap op het zebrapad: ‘Het ging allemaal zo snel’

7 april BREDA - Droog wegdek, geen alcohol, drugs of mobiele telefoon in het spel. En toch was daar ineens die harde klap, op het zebrapad aan de Julianalaan in Breda. ,,Het ging allemaal zo snel", stamelde de bestuurder van het busje dat op 26 maart 2020 Co Nelisse aanreed. De bejaarde Bredanaar overleed nog dezelfde dag.