Er komt een 7 meter hoge roetsjbaan op de Markt van Prinsenbeek

‘Levensge­vaar­lij­ke situatie’ op woonwagen­kamp in Breda: 2000 liter drugsgrond­stof gevonden in loods

16:31 BREDA - In een loods aan de Korte Raamstraat in Breda is 2000 liter grondstof voor amfetamine gevonden. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie. Twee weken geleden, op 12 november, werd in hetzelfde onderzoek al 5000 liter grondstof gevonden, zo maakt de politie nu bekend. Die stonden elders in Breda, al wil de politie niet zeggen waar precies.