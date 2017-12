‘Er hingen geen Corneilles aan de muur’

DEN BOSCH - De Bredase woningcorporatie Laurentius is door de overheid als kop van Jut gebruikt om zo hervormingen te kunnen doorvoeren in de corporatiewereld. De financiële situatie werd consequent slechter voorgesteld dan hij in werkelijkheid was.

Dat zei oud-directeur Walter Vermeulen in zijn laatste woord tijdens de fraudezaak rond Laurentius voor de rechtbank in Den Bosch. Vermeulen wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk gehouden voor grootschalige fraude met vastgoedtransacties, waarmee hij zijn voormalige werkgever voor vele miljoenen zou hebben opgelicht. Zelf ontkent hij alle aantijgingen. Vermeulen was van 2001 tot zijn aanhouding in het voorjaar van 2012 directeur bij Laurentius.

Tuinman

Volgens Vermeulen heeft zijn aanhouding en de vele aandacht voor de zaak in de pers desastreuze gevolgen gehad voor zijn leven en dat van zijn naasten. Hij heeft zo’n beetje alles kwijt geraakt, inclusief zijn huwelijk, en verdient zijn geld nu als tuinman.

Vermeulen toonde zich verbitterd over de wijze waarop de recherche het onderzoek heeft verricht. Volgens de Eindhovenaar zijn meerdere getuigen op een suggestieve wijze verhoord. Zo zou een onderdirecteur min of meer informeel gevraagd zijn naar de dure Corneilles die Vermeulen volgens de recherche in zijn bezit had. “Maar er hingen geen Corneilles bij mij aan de muur. Alleen het schilderij de Zwarte Vlag en die had een waarde van 10.000 euro”, zei Vermeulen met ingehouden emotie.

Marktpartijen

De suggestie van het OM dat Laurentius door zijn toedoen in grote problemen is geraakt, wierp hij van de hand. Vermeulen schetste een tijd waarin van corporaties verwacht werd dat zij de markt op gingen om winst te maken. “Wij moesten daarvoor samenwerken met marktpartijen. Het ondernemingsplan was daar op gericht. Laurentius scoorde jarenlang hoog in de lijstjes van bestpresterende corporaties. De marktpartijen kwamen zelf op ons af”, aldus Vermeulen.

Hij zei verder dat Laurentius in zijn tijd een behoorlijk vermogen heeft opgebouwd en dat het omstreden bouwproject Brouwhof in Breda het meest succesvolle ooit was van de corporatie. Ook beweerde Vermeulen dat er vlak voor zijn aanhouding in 2012 groot onderhoud is gepleegd aan de woningen van Laurentius. Van achterstallig onderhoud door zijn schuld is volgens hem geen sprake.

Kruipruimte

Hij gaf toe dat het verbergen van zeven ton aan contanten in de kruipruimte van de woning van zijn broer in Nuenen niet handig was. “Daar heb ik een fout gemaakt, maar dat geld had niets te maken met Laurentius”, zei hij. Ook ontkende hij ooit smeergeld te hebben aangenomen van zijn zakenpartner en verdachte Wim Snoeren uit Dongen. De laatste heeft dat voor de rechtbank verklaard.

Snoeren zei in zijn laatste woord dat hij nooit rijk heeft willen worden over de rug van anderen. “Ik heb geen luchtkastelen gebouwd en ben trots op wat er aan sociale woningbouw is gerealiseerd”, aldus Snoeren van Wildhage BV. Wildhage heeft volgens het OM als tussenpersoon opgetreden bij de aankoop van projecten door Laurentius, waarbij vastgoed en grond een ‘onverklaarbare waardestijging’ lieten zien. De winsten zouden de verdachten onderling hebben verdeeld.

Onderhoud

Directeur Marie-Thérèse Dubbeldam van Laurentius reageerde na afloop van de zittingsdag op het laatste woord van Vermeulen. “De huurders van Laurentius zitten al jaren te wachten op noodzakelijk onderhoud. Dan heb ik het over groot onderhoud als het vernieuwen van daken en installaties. Er is dus sprake van achterstallig onderhoud en dat is wel degelijk het gevolg van het handelen van Vermeulen.”