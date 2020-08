Enquête onder verpleegkundigen: 8 op de 10 vreest tweede piek

'Kijk naar die blije koppies achter die bal en je ziet hoe superleuk het is’

11 augustus ZUNDERT - Kaya uit Zundert was 10 jaar, toen haar vader met het idee kwam dat het misschien leuk was als ze ging voetballen. Goed plan, vond Kaya. Er was maar één probleem: er was geen team in de buurt waar ze terecht kon.