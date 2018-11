Enorme vuurzee door brandende auto's in Breda, brandweer vermoedt brandstichting

Reconstruc­tie Molen­straat Zundert leidt tot klachten sluipver­keer

16:01 ZUNDERT - Sinds in september de reconstructie is begonnen van de Molenstraat in Zundert, is het sluipverkeer in omliggende straten toegenomen. Dat melden enkele bewoners van die straten. Ze denken dat het toegenomen verkeer de veiligheid in gevaar brengt. Verkeerswethouder Patrick Kok erkent dat het werk overlast oplevert, maar hoopt dat met gesprekken met bewoners de problemen zijn in te perken.