'Enorme uitdaging' voor GGD West-Brabant: in januari moeten duizend medewerkers boosterprikken zetten

Bij de vaccinatielocatie in evenementenhal Breepark in Breda is het een komen en gaan van mensen die een afspraak hebben voor hun boosterprik. Een kleine 4000 zijn er deze zaterdag die in de armen van voornamelijk oudere mensen verdwijnen. Zeventigers Jan en Jo Lensvelt lopen naar buiten. Ze zijn blij met de boosterprik. ,,Geeft toch weer wat meer vrijheid”, denkt Jan. ,,We zijn al twee jaar niet op vakantie geweest. Jo: ,,We willen graag naar Gran Canaria in april, die vakantie hebben we nu al drie keer uitgesteld.”