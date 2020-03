Enorme tros ballonnen met telefoonnummers voor eenzame bewoners van verzorgingshuis Elisabeth

BREDA - Een lichtpuntje maandagmiddag voor de bewoners van verzorgingshuis Elisabeth. Leerlingen en medewerkers van Curio de Rotonde in Breda brachten een enorme tros met zestig ballonnen naar de Surplus-instelling in de Leuvenaarstraat. Aan iedere ballon hing een kaartje met daarop de gegevens van iemand die gebeld kan worden door een bewoner, als hulp om de eenzaamheid te bestrijden.

"Superleuk dit, het raakt me echt", zegt Ingrid Boschman. De manager intramurale zorg van Surplus nam dankbaar de ballonnen in ontvangst: "Op de kaartjes staan namen en nummers van heel veel mensen, onder wie kinderen van 12 jaar. Echt hartverwarmend. Morgen gaan we ze uitdelen, ik weet zeker dat de mensen hier er enorm blij mee zijn. Onze bewoners zijn nu eenzamer dan normaal. Veel van hen snappen niet goed wat er allemaal gebeurt, waarom er geen bezoek meer komt. Anderen zitten alleen op hun appartement. Dit is echt een kwetsbare groep, die het nu extra moeilijk heeft."

Mensen blijmaken

"Wij zijn nu dicht zoals school, net als de verzorgingshuizen", zegt initiatiefneemster Chantal Nooitgedagt van De Rotonde. "Ik zag de actie 'Praatje met een maatje", het leek mij heel tof om dat voor De Rotonde op te zetten. Vervolgens is het door heel Curio in West-Brabant overgenomen. De tweede partij kaartjes wordt nu gedrukt, we hebben geloof ik 14 locaties die we met ballonnen en kaartjes willen verrassen. Mensen van en rond Curio melden zich in een razend tempo aan: medewerkers, leerlingen, ouders, ooms en tantes. Wie mee wil doen, kan zich opgeven. Je maakt er mensen blij mee, gegarandeerd."