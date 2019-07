Enorme klus in de hitte: F-16 uit centrum van Breda getakeld

Live | Tikken we vandaag de 40 graden aan?

9:45 Het was gisteren zover. Na 75 jaar werd het ultieme hitterecord verbroken en wel bij het meetstation in Gilze-Rijen. In Eindhoven werd het uiteindelijk het warmste met 39,3 graden. Vandaag wordt het mogelijk nog warmer en tikken we de 40 graden aan. We zijn in ieder geval goed op weg, want meetstation Gilze-Rijen geeft rond 09.45 uur alweer bijna 29 graden aan.