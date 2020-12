‘Enorme geweldsexplosie’: 6 maanden cel en tbs voor 20-jarige na oproer in Den Hey-Acker

Groningen bovenaan Breda is de gezondste stad van Brabant, maar het kan nog een stuk beter

30 november Breda scoort redelijk goed in een onderzoek van Arcadis naar de gezondste steden van Nederland. De stad staat op de 9de plek in de top 20, gelijk met Haarlem en Leeuwarden. Arcadis onderzocht hoe het in twintig steden is gesteld met de buitenruimte en komt tot de conclusie dat Groningen er met kop en schouders bovenuit steekt en beschikt over het gezondste leefklimaat.