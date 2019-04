Enorme drukte bij uitvaart van Ger van Zundert in Breda

Dat zijn bizarre dood veel mensen raakt, was afgelopen week al duidelijk. Honderden mensen kwamen naar de herdenking woensdagavond in de wijk Tuinzigt.

Deze zaterdag rijden velen zich klem op het parkeerterrein van uitvaartcentrum Zuylen: alles is vol. Ook in de Tuinzigtlaan staan de auto's dubbel geparkeerd. Al een uur voor de dienst melden plukjes bezoekers zich. Het is een eindeloze stroom mensen die allemaal een laatste groet willen uitbrengen aan Van Zundert.

Van Zundert kwam op het leven na een gerichte aanslag. Vermoedelijk overgoten met een brandbare vloeistof werd hij in brand gestoken. De politie heeft drie verdachten in het vizier. Van hen is Janie H. dinsdagmiddag aangehouden. Deze 51-jarige Bredanaar had al enige tijd een zakelijk geschil met het slachtoffer. H. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van moord en zit momenteel in alle beperkingen.