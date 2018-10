UpdateBREDA - Bij een inval in een pand op de hoek van de Speelhuislaan met de Merelstraat is woensdagmiddag een 40-jarige bewoonster aangehouden. Ze wordt verdacht van dealen in drugs. Ook een vermoedelijke bezoeker is bij de actie gearresteerd.

Volgens de politie, die met zes man binnenviel, nam de overlast die ‘junkachtige types’ in de buurt van het bewuste pand in de Belcrum veroorzaakten, de laatste maanden zienderogen toe. “We hebben enorm veel klachten gekregen”, vertelt wijkagent Wilco Smith die zich de ergernis van buurtbewoners over de overlast levendig kan voorstellen. “De injectienaalden lagen op trottoirs en straten. Je zou hier maar als moeder met kleine kinderen langs lopen.”

Smith zegt dat de emoties de laatste weken zo hoog opliepen dat de buurt afgelopen weekend bijna ‘het heft in eigen hand heeft willen nemen’. “Ik wist dat deze actie, waar heel veel tijd aan voorbereiding in is gaan zitten, eraan zat te komen. Maar dat kon ik tegen de bewoners niet vertellen”, aldus Smith die ‘koste wat het kost’ een einde aan de overlast wilde maken.

In het pand wonen nog meer mensen. Zij worden volgens de politie nergens van verdacht. Het is niet duidelijk of er drugs zijn aangetroffen.

