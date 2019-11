Enorm kunstwerk Yasser Ballemans vormt toegangspoort tot STEK

BREDA - Het was passen en meten en het werk werd pas vlak voor haar opening daadwerkelijk tussen de twee muren geplaatst, maar creatieve broedplaats STEK heeft haar toegangspoort in de vorm van een kunstwerk.

Gemaakt door Yasser Ballemans, in samenwerking met de jonge Anja Radakovic. ,,Dit is een project waar haast alles samenkomt wat wij als Breda graag zien: een verbinding tussen disciplines, duurzaamheid, kunst in de openbare ruimte, mentorschap en vervaardigd door een gerenommeerd kunstenaar die daar ook gewoon voor betaald wordt”, sprak wethouder Marianne de Bie lovend.

Meer beeldende kunst

Het initiatief kwam van Stichting KOP. ,,Onze ambitie is om meer beeldende kunst in de openbare ruimte te krijgen", legt directeur Meike Veldhuijsen uit. ,,STEK had ook de wens om een eyecatcher te plaatsen bij haar ingang, daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

De keuze viel al gauw op Ballemans, Bredanaar en één van de oprichters van KOP. ,,En omdat wij ons vooral richten op jonge kunstenaars, wilden wij hem aan iemand koppelen. Er bleven drie kandidaten over, waarop Yasser zelf uiteindelijk voor Anja koos.”

Inspiratiebron

Radakovic koos ervoor om het Haveneiland te gebruiken als inspiratiebron. Reproduceerde vormen of speelde daarmee, met giethars als basis. De poort van Ballemans is van hout, het werk van Radakovic juist in kleur. Deze kunnen worden verlicht.

Zij liep een soort stage bij de ervaren Ballemans. Keek hoe hij de zaken aanpakte. Hoe hij samenwerkingen aanging. Hoe kunst in de openbare ruimte aan heel wat regels gebonden is en hoe daarmee om te gaan. Haar ambities om vaker in de openbare ruimte aan de slag te gaan zijn gegroeid.

Trots en opgelucht

De regels op het Haveneiland zijn flexibel. Waar kunst op andere plekken aan heel wat regelgeving moet voldoen en langs heel wat ballotages moet komen, past het experiment hier. ,,Wij zijn ook met Pier15 in gesprek. Willen veel meer kunst op deze plek plaatsen. Het Haveneiland leent zich daar goed voor.”

Het hout is gerecycled van eerder werk van Ballemans en is een gift van de kunstenaar aan de stad. Hij toont zich trots en opgelucht. ,,Ik wil altijd een dag voor opening wel klaar zijn, maar dat lukte nu gewoon niet.”