Enorm drugslaboratorium Rijen: Freddy T. moet 7,5 jaar de cel in

Twee puppy's verdronken in vijver in Breda, derde pup overleeft

13:34 BREDA - Aan de Colijnstraat in Breda zijn dinsdagmiddag twee puppy's overleden nadat zij in een vijver in de tuin van de woning waren gevallen. Een derde pup overleefde de val, nadat een buurvrouw werd gealarmeerd door de moeder en vader van de pups.