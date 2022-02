Ennatuurlijk stopt voorlopig met aansluitbijdrage

BREDA - Energieleverancier Ennatuurlijk stopt voorlopig met het in rekening brengen van een aansluitbijdrage bij klanten in Breda, Geertruidenberg, Bergen op Zoom, Tilburg en Eindhoven. Het gaat om circa 3.000 klanten.

,,We kiezen er vrijwillig voor om de periodieke aansluitbijdrage voorlopig uit te stellen in het belang van de 3.000 klanten die het betreft”, zo laat de woordvoerder van Ennatuurlijk weten. ,,Bij al onze overige ruim 85.000 klanten in deze en andere steden speelt deze situatie niet. Klanten die het betreft krijgen een persoonlijk bericht hierover.”

Onterecht

Klantencollectieven in Tilburg en Eindhoven, die vonden dat ze onterecht een periodieke aansluitbijdrage betaalden, zijn in januari door de rechter in het gelijk gesteld. Die uitspraak heeft gevolgen voor klanten in West-Brabant. Klanten die een periodieke aansluitbijdrage betalen, ongeveer 150 euro, of dat in het verleden gedaan hebben, kunnen zich bij Ennatuurlijk melden via de link op de homepage. ,,Als klanten recht hebben op teruggave, zullen we daartoe over gaan.”

Toekomst

,,De maatregel gaat in vanaf de dag van het vonnis, dus vanaf 26 januari 2022, en geldt in ieder geval tijdens onze beoordeling van de zaak en tijdens het eventuele verdere verloop van de gerechtelijke procedure. Dat wij deze maatregel treffen wil niet zeggen dat wij berusten in het vonnis. Het kan dus zijn dat er in de toekomst een rechterlijke uitspraak komt die zegt dat we de periodieke aansluitbijdrage terecht in rekening brengen.”

De energieleverancier bereidt zich voor op vervolgstappen. ,,Dat is een proces dat we heel zorgvuldig oppakken.”