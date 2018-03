Enkele reis Breda-Antwerpen kost straks 9 euro

Brand bij coatingbedrijf in Breda, niemand raakt gewond

12:56 BREDA - Bij Hessels Coating aan de straat Baarschot in Breda heeft dinsdagochtend rond 10.30 uur een brand gewoed. Wat er in brand stond, is nog onduidelijk. Ruim anderhalf uur later gaf de brandweer het sein brand meester.